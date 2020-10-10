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Gündem İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözlatına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:21:00 -
İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 4 farklı ilçede terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı.

Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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