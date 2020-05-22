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Yerel

İstanbul’da rüzgar ve yağmur etkili oluyor

Türkiye’de etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava İstanbul’da kendini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 03:19:42 -
İstanbul’da rüzgar ve yağmur etkili oluyor

Türkiye’de etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava İstanbul’da kendini gösterdi. Taksim Meydanında ise gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.


İstanbul’da beklenen soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Rüzgarlı ve yağmurlu hava etkisini Taksim Meydanında gösterdi.


Rüzgarlı ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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