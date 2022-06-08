İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u çılgına çeviren soru! Bakan Çavuşoğlu şaşkına döndü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl kriziyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM), Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren planını açıkladı. Türkiye'nin bu planı makul bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın da kabul etmesi halinde Türkiye'nin İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğini aktardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı gazeteci Muslim Omerov tarafından kendisine yöneltilen "Rusya, Ukrayna'dan tahıl dışında neler çaldı?" sorusuna tepki gösterdi.

Lavrov sorulan soruya, 'Sizin söylemleriniz, retoriğiniz belli. Biz oradaki insanları Neo Nazi baskısındam kurtarnak istiyoruz. Tahıllarla ilgili herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Tahılların oradan ayrılması için Zelenski sadece bir talimat verecek o kadar" cevabını verdi.

Lavrov'un soru karşısındaki tavırları dikkat çekerken sinirlendiği açıkça görüldü.