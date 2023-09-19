İstanbul'da puanlar bölüşüldü
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ve Hatayspor maçı 0-0 berabere bitti.
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri son 5 maçta sadece 1 kez galip gelirken bu üst üste berabere kaldıkları 4. maç oldu.
Gol sesi çıkmadı
Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Hatayspor'da Didier Lamkel, 73. dakikada penaltı kaçırdı ve iki takımda sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.
Gelecek Hafta
Bu sonucun ardından Hatayspor 7, Fatih Karagümrük 5 puana yükseldi. Hatayspor, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Pendikspor deplasmanına gidecek.
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