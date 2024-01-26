İstanbul’da psikopat komşu dehşeti: O şekilde geldiğini görünce kocasını eve çağırdı!

İnanılmaz olay geçtiğimiz salı İstanbul Kartal' meydana geldi. İlginç Cihan Biricik isimli zorba, alt komşusu Nermin Gümrükçü'nün kapısına gitti. Biricik, kapıyı açan Gümrükçü'nün üzerine satırla yürüdü. Büyük korku yaşayan kadın ise kendisini içeri attı. Hemen kapıyı kapattı.

İSTANBUL KOMŞU DEHŞETİ

Kocasını arayıp durumu anlattı. Eşinin telefonu üzerine Murat Gümrükçü soluğu evde aldı. Kapıda ve kapının önündeki bulaşık makinesinde çizikler olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.

Polis, şüpheli İlginç Cihan Biricik'in daha önce de annesini yaraladığını belirledi. Şüphelinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü tespit edildi.

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Savcılık kararıyla çilingir çağrıldı ve zorbanın evine baskın yapıldı. İlginç Cihan Biricik'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye yollandı.

"SÜREKLİ BENİ TACİZ EDİYOR"

Nermin Gümrükçü , "15 yıldır ben bu şahısla uğraşıyorum. Sürekli beni taciz ediyor. Satır alıp kapıma geliyor. Beni tehdit ediyor. 'Öldüreceğim seni' diyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. En son kamera koydum. Ve bunu kanıtladım kamerayla beraber. Polise şikayette bulunuyordum. Hiçbir şey yapamayız diyordu. Böyle çaresiz kalınca gizli kamerayla beraber bu şahsı yakalattım" dedi.

"ÇAREYİ GİZLİ KAMERA KOYMAKTA BULDUK"

Şüphelinin en sonunda satırla saldırdığını söyleyen Gümrükçü, "En son o gün elektrikçi geldi. Elektrik işim vardı. Onu yapıyordu. Kapıda sesler duyunca kapıyı açtım. Yettiniz artık dedi. 'Öldüreceğim seni, defolun gidin buradan, istemiyoruz sizi' dedi. Burada ben onların başına belaymışım. Ben 28 senedir burada oturuyorum. Bir komşuyla bir sorunum olmadı. Herkes tanır, herkes tarafından sevilirim.

Bunları yaşadım bu zamana kadar. Ama artık canımıza tak etti. En sonunda çareyi gizli kamera koymakta bulduk. Ve nihayetinde de sonuca varıldı. İnşallah bundan sonra da bir şey olmaz. Temennim devlete güvenim sonsuz. İnşallah yaşamam bir daha böyle bir şeyi. Gerçekten çok zor bir durum. Hakikaten şu an sinirlerim bozuk. Tutanak tutturdum, şikayette bulundum. Gereken yapıldı zaten. Akşam memur beyler geldi. Savcı harekete geçti. Muhtarımız geldi sağ olsun. Yardımcı da oldular" diye konuştu.