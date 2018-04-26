İstanbul'da polise tekme attı, güvenlik görevlisini ısırdı

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkıp intihar girişiminde bulunan birini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. "Vali buraya gelecek" diye bağıran zaman zaman korkuluklardan bu kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı. Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen, ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.



