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Yerel İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 21 kişi gözaltına alındı.
Yerel

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 21 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2024-05-15 10:42:10 - 2024-05-15 10:42:10
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK/KCK'ya karşı operasyon gerçekleştiren polisler 21 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/ TDÖ Terör Örgütü siyasi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) Siyasi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 25 ayrı adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheliyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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