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Yerel İstanbul'da patlama! Yaralılar var! Çok sayıda ekip olay yerinde
Yerel

İstanbul'da patlama! Yaralılar var! Çok sayıda ekip olay yerinde

Yeniakit Publisher
2023-10-27 12:02:00 - 2023-10-27 14:52:15
İstanbul'da patlama! Yaralılar var! Çok sayıda ekip olay yerinde

Bağcılar'da patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerinde.

Bağcılar'da bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Patlama, Bağcılar'da bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken patlama nedeniyle 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken ikinci bir patlamaya karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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