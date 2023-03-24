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Yaşam İstanbul'da panik dolu anlar! O hastanede yangın çıktı
Yaşam

İstanbul'da panik dolu anlar! O hastanede yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 06:06:00 - 2023-03-24 06:07:27
İstanbul'da panik dolu anlar! O hastanede yangın çıktı

İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bölümünde yangın çıktı.

İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken hastalar ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi.

Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Hastanesinin ameliyathane bölümünde saat 03.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken dumandan etkilenenler ve diğer hastalar olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından diğer hastanelere sevk edildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastaların tahliye işlemleri sürüyor.
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