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Yaşam İstanbul’da oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti
Yaşam

İstanbul’da oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti

Yeniakit Publisher
2024-03-31 16:51:00 - 2024-03-31 16:52:56

İstanbul'da yerel seçim için oyunu kullanan vatandaşlar sıcak havanın da etkisiyle sahillere akın etti. Maltepe sahilinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanan vatandaşlar, gün içerisinde artan sıcaklıkların da etkisiyle sahillere akın etti.

Vatandaşlardan kimisi sahilde yürüyüş yaparken kimi vatandaş ise deniz manzarasının tadını çıkardı.

Sahil alanında oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

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