İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı: 3 gözaltı İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İşyerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos - 2 Eylül arasında Bayrampaşa, Başakşehir, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da ev ve işyeri ve otomobillerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Polis, şüphelilerin her hırsızlık olayı için ayrı çalıntı plakakullandıklarını tespit etti. Yürütülen çalışma sonucu Bayrampaşa'da bir iş yerinden lastik çalan şüpheliler suçüstü yakalandı. Yaşı küçük H.G, Fırat K. (18) ve Haydar K. (30) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat K'nın 13, Haydar K'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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