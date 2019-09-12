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İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı: 3 gözaltı

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:52
İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı: 3 gözaltı

İşyerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos - 2 Eylül arasında Bayrampaşa, Başakşehir, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da ev ve yeri ve otomobillerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Polis, şüphelilerin her hırsızlık olayı için ayrı çalıntı plakakullandıklarını tespit etti.

Yürütülen çalışma sonucu Bayrampaşa'da bir iş yerinden lastik çalan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yaşı küçük H.G, Fırat K. (18) ve Haydar K. (30) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat K'nın 13, Haydar K'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:52
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  2. Bayrampaşa
  3. Başakşehir
  4. Küçükçekmece
  5. Gaziosmanpaşa

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