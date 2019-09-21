İstanbul'da otel yangını! Yaralılar var İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü bildirilirken yangına müdahale eden 2 otel çalışanının da yaralandığı belirtildi.

Fatih'te bir otelde çıkan yangınitfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin bodrum katındaki mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 2 personel yaralandı Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otel boşaltılırken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan iki otel personeli de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle tramvay seferleri de bir süre aksadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.