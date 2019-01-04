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İstanbul'da ortaokul öğrenci dehşet saçtı

İstanbul Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci, arkadaşını göğsünden bıçakladı. Tedavi altına alınan yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin devam ediyor.

04 Ocak 2019 Cuma 12:38
İstanbul'da ortaokul öğrenci dehşet saçtı

Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı.

Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü.

İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürerken, hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:38
  1. Avcılar
  2. Okul
  3. öğrenci
  4. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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