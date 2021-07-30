  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekuban, İtalya yolcusu
Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi
Alperen, NBA’deki 11. Türk oyuncu olacak
Ali Erbaş, Manavgat'ta hutbe irat etti
Gündem İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Gündem

İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı

Türkiye genelinde meydana gelen yangınların ardından İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:49:00 - 2021-07-30 16:12:34

Peş peşe gerçekleşen orman yangınları sonrası İzmir, Aydın, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep'in ardından İstanbul'da da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Türkiye’de farklı noktalarda çıkan orman yangınlarının ardından valiliklerden peş peşe yasak haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep, Aydın, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Balıkesir’den sonra İstanbul Valiliği de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin, orman alanlarında piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

RECEP

Tüm türkiyedeki orman alanlarına yaklaşmak piknik yapmak acilen yasaklanmalı
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay