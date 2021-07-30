İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Türkiye genelinde meydana gelen yangınların ardından İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.
Peş peşe gerçekleşen orman yangınları sonrası İzmir, Aydın, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep'in ardından İstanbul'da da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Türkiye’de farklı noktalarda çıkan orman yangınlarının ardından valiliklerden peş peşe yasak haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep, Aydın, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Balıkesir’den sonra İstanbul Valiliği de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin, orman alanlarında piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.