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Yerel

İstanbul'da operasyon! Onlarca litresi ele geçirildi

İstanbul'da sahte alkol imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. 18 Temmuz'da bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler 275 litre sahte alkol ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:30:00 -
İstanbul'da operasyon! Onlarca litresi ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 275 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Mahallesi'nde sahte alkol imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Tam teçhizat kurmuş

Bu kapsamda, 18 Temmuz'da bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, Turgay Tarık D'yi (58) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 2 soğutma makinesi içerisinde, toplam 275 litre sahte alkol bulunan çeşitli ebatlarda 8 bidon, 3 arıtma makinesi, 28 boş bidon ve 1 arıtma haznesi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Turgay Tarık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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