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Gündem İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da FETÖ'nün ankesörlü hat soruşturmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 11:15:00 -
İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da FETÖ'nün ankesörlü hat iletişim modeline yönelik soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'nın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından aralarında emekli albay, halen görevde olan bir yüzbaşı, iki astsubay, bir uzman çavuş ile ihraç edilen askerler ile 20 eski askeri okul öğrencisinin yakalanması operasyon başlatıldı.

21 şüpheli gözaltına alındı

10 ilde gerçekleştirilen perasyon kapsamında itirafçı ifadelerinden tespit edilen şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

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