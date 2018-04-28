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İstanbul'da operasyon! 63 gözaltı

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:38
İstanbul'da operasyon! 63 gözaltı

İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi evlilik olarak bilinen katalog evlilik yaptıkları belirtiliyor. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarının çözümlenen içerikleriyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgütün izdivaç abi ve ablalarının yönlendirmesiyle evlilikleri sağlanan 103 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane illeri olmak üzere toplam 36 ilde sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 63 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:38
  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Şırnak
  4. Bayburt
  5. Zonguldak
  6. Yozgat
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tekirdağ
  10. Sivas
  11. Ordu
  12. Niğde
  13. Muş
  14. Kahramanmaraş
  15. Malatya
  16. Konya
  17. Kocaeli
  18. Kırşehir
  19. Kayseri
  20. Kars
  21. İzmir
  22. İstanbul
  23. Mersin
  24. Gümüşhane
  25. Gaziantep
  26. Erzincan
  27. Diyarbakır
  28. Çorum
  29. Bursa
  30. Bitlis
  31. Bilecik
  32. Aydın
  33. Ankara
  34. Afyon
  35. Adana
  36. FETÖ
  37. GÜNCEL Haberleri

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