THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Taksim’de cadde üzerinde seyreden motosikletli kendisine çarpan özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

27 Nisan 2018 Cuma 10:04
İstanbul'da ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında BeyoğluTaksim Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hat numaralı 34 YP 0394 plakalı özel halk otobüsünün şoförü kavşağa gireceği esnada yanında seyreden motosikletliye çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek otobüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza anı kameraya yansıdı. 

MOTOSİKLETLİYE DEĞİL OTOBÜSÜN BOYALARINA BAKTI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla yere düşen sürücü ve motosikleti yerden kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise kapıdan dışarıya bakarak olanı biteni izledi.

O esnada otobüsün içinden elinde telefonla dışarıya çıkan şoförün, motosikletli gencin yanına gitmek yerine sökülen boyaları kontrol etmesi, "bu kadarına pes" dedirtti. Bir süre sonra otobüs şoförü olay yerinden ayrıldı. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:04
  1. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın golcüleri Beşiktaşlıları 3'e katladı
    1. Galatasaray'ın golcüleri..
    2. "Abdullah Gül'ün intiharı önlendi"
    3. Adana'da kuru yaprakların içine..
    4. Borsa güne nasıl başladı?
    5. HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    6. Hükumet'ten akaryakıtta ÖTV indirimi..
    7. CHP'nin adayı olacaktı... Reddetti!
    8. Fenerbahçe Türk Zidane'nin peşinde!
    9. Erdoğan'ın danışmanı konuştu: İndirim..
    10. 228 yıllık tarihi kemer yıkılma..
    11. 'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    12. Trabzonspor açıkladı! Transfer yasağı...
    13. Evde yer silme deterjanı nasıl yapılır?
    14. Amerika'lı komutanın itirafı: Rusya'ya..
    15. Sokak ortasında vahşet! 16 yaşındaki..
    16. YSK açıkladı! Oy kullanmak için..
    17. Bakanın sekreteri fuhuş pazarlığında!
    18. Çanakkale, Çanakkale olalı böyle zulüm..
    19. Adana'da bu kez kadınlar kavga etti!..
    20. Nagehan Alçı: Muharrem İnce Abdullah..
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı