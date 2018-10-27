İstanbul'da okulun yanında suçüstü enselendiler!

Mobil Park Timleri, geçtiğimiz Perşembe günü Arnavutköy'de bir okulun çevresinde kimlik kontrolü yapıyordu. Timlerin yanına gelen bir kişi, okulun yanındaki 2 katlı bir binada uyuşturucusatan kişiler olduğu yönünde bilgi verdi.

Verilen bilgi üzerine hareket geçen ekipler, binayı bir süre fiziki takip altına aldı. Takip sırasında 2 kişinin binaya geldiği, burada görülemeyen bir noktada yanlarına gelen bir kişiyle kısa süre görüşerek ayrıldıkları tespit edildi.

Polis harekete geçerek binadan ayrılan M.Ç ve D.C adlı kişileri gözaltına aldı. D.C'nin üst aramasında beyaz poşet içinde 3.18 gram uyuşturucu bulundu. Polis buluşmanın yapıldığı binaya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, baza kenarındaki şeffaf poşet içinde 427 gram, 3 adet saklama kabı içinde 757.77 gram olmak üzere toplamda 1 kilo 184.77 gram uyuşturucu madde ele geçti. Binada bulunan C.K ve A.A adlı kişiler de gözaltına alındı.

D.C, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, C.K ve A.A. adlı kişiler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. M.Ç serbest kaldı.