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Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı! 1 Günde nasırı yok edin: Korunmak için 3 kere nasırlı yere uygulayın! Ev yapımı tarif, mücadele ediyor 100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor Baronlara geçit yok! Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu! İşte o görüntüler Uzun yaşamın sırrını açıkladılar: Hücreleri 23 yaş genç çıktı... Her zaman yoğurt tüketti Yemek listesinde en besleyici arasında pazı seçildi ama bebek için tehlike büyük! Uzmanlar uyardı Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2! Türkiye’nin sapkınlara savaş açması siyonistleri rahatsız etti Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor
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Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı!

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Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı!

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

#1
Foto - Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı!

Koğuşlardan yükselen kesif dumanlar kısa sürede binayı sararak cezaevinde büyük panik yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında duman altında kalan 17 mahkûm zehirlenme tehlikesi geçirdi. İhbarın ardından güvenlik güçleri, çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi derhal cezaevine sevk edildi.

#2
Foto - Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı!

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 17 mahkûma ilk müdahaleyi cezaevi bahçesinde yaptı.

#3
Foto - Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı!

Gazdan etkilenen mahkûmlar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

#4
Foto - Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı!

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, cezaevinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

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