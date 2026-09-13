Elazığ T Tipi Cezaevi’nde cehennem gecesi! Koğuşlardan yükselen dumanlar panik yarattı!
Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
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Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Koğuşlardan yükselen kesif dumanlar kısa sürede binayı sararak cezaevinde büyük panik yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında duman altında kalan 17 mahkûm zehirlenme tehlikesi geçirdi. İhbarın ardından güvenlik güçleri, çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi derhal cezaevine sevk edildi.
Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 17 mahkûma ilk müdahaleyi cezaevi bahçesinde yaptı.
Gazdan etkilenen mahkûmlar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, cezaevinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
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