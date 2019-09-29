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İstanbul’da okullar yarın tatil mi 30 Eylül Pazartesi son dakika

İstanbul depreminden sonra okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Hasar tespit çalışmaları neticesinde İstanbul Valiliği 30 Eylül Pazartesi yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul’da 30 Eylül Pazartesi hangi okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?

29 Eylül 2019 Pazar 17:34
İstanbul’da okullar yarın tatil mi 30 Eylül Pazartesi son dakika

İstanbul depreminden sonra okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Hasar tespit çalışmaları neticesinde İstanbul Valiliği 30 Eylül Pazartesi yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki İstanul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul’da 30 EYlül Pazartesi hangi okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR

BAHÇELİEVLER                      Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

BAHÇELİEVLER                      Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE                    Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA                                 Arif Nihat Asya MTAL

GAZİOSMANPAŞA                   Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

GAZİOSMANPAŞA                   Küçükköy İHL (A Blok)

GAZİOSMANPAŞA                   100. Yıl İlk/Ortaokulu

PENDİK                                     Seyit Burhan Toprak İlkokulu

SANCAKTEPE                          Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

ARNAVUTKÖY                        Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR                                  Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

BEYKOZ                                   Fatinhoca İlkokulu

BÜYÜKÇEKMECE                    Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN                          Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

FATİH                                        Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA                   Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA                   Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu

GAZİOSMANPAŞA                   Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN                             Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE                    Söğütlüçeşme Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE                    Tahsin Banguoğlu İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE                    Nergiz Anaokulu

MALTEPE                                 Halit Armay Anadolu Lisesi

PENDİK                                     Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

PENDİK                                     Ergenekon İlk/Ortaokulu

SANCAKTEPE                          Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ                                      Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

SULTANGAZI                           İstiklal Ortaokulu

ÜSKÜDAR                                 Burhan Felek Anadolu Lisesi

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:34
  1. İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
  2. İstanbul’da 29 Eylül Pazartesi hangi okullar tatil?
  3. İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?
  4. 30 Eylül Pazartesi yarın okulların tat

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