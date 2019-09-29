İstanbul’da okullar yarın tatil mi 30 Eylül Pazartesi son dakika İstanbul depreminden sonra okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Hasar tespit çalışmaları neticesinde İstanbul Valiliği 30 Eylül Pazartesi yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul’da 30 Eylül Pazartesi hangi okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?

İstanbul depreminden sonra okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Hasar tespit çalışmaları neticesinde İstanbul Valiliği 30 Eylül Pazartesi yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki İstanul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul’da 30 EYlül Pazartesi hangi okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri? İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok) GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk. AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

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