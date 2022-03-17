İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter adresinden "Bugün, Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" diyerek paylaştı.

Yerlikaya, 18 Mart Cuma günü İstanbul'daki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yerleştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitime ara verildiğini duyurdu.