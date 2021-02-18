İstanbul’da okullar açılacak mı? İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından, kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağına, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacağına ilişkin konulara Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.” dedi.

İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında korona vaka sayılarına ilişkin tablo açıklandı. Korona vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği iller Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; İstanbul'da 100 bin kişide 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de ise 44,39 vaka sayısı belirlendi.

Mart ayında kadarki korona vakaları takip edilecek. Bu süreç içerisinde koronavirüs vakalarının azaldığı illerdeki kısıtlamalar kademi olarak kaldırılacak. İstanbul başta olmak üzere tüm illerdeki vakalar mercek altına alınacak ve vakaların azaldığı illerde yüz yüze eğitim dahil kademeli olarak başlayacak.