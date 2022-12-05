İstanbul’da okul servis araçlarına denetim! Veliler, öğretmenler ve öğrenciler için gerekli
Bakırköy’de Sivil Trafik ekipleri servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Her eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar açısından önemli gündemlerden birini Okul Servis Araçları oluşturuyor. Denetim, vatandaşlar için oldukça önem taşımaktadır.
İstanbul Bakırköy’de Sivil Trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetim yaptı.
Uygulamada, 'Araç muayenesi yaptırmamak', 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 'Emniyet kemeri takmamak', 'Fazla yolcu taşımak' gibi ihlaller yapan sürücülere ceza kesildi.
Plakadan (Ayırıcı işaret bulundurmamak) 196 TL ceza yiyen şoför Sabahattin Polat, “Plaka yazmıyor diye ceza yedim. En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun. Korsan çok var çünkü” diye konuştu.
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