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Aktüel İstanbul'da okul servis araçları denetlendi
Aktüel

İstanbul'da okul servis araçları denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:19:12 -
İstanbul'da okul servis araçları denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında denetleme yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okul servislerini durdurarak denetledi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'de de denetim yaptı.

Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Denetimlerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.


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