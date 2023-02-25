İstanbul'da o ilçeler depremde 9 şiddetinde sallanacak! Naci Görür açıkladı...

Türkiye'nin en tanınmış deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. Kahramanmaraş depremlerinden sonra gündeme gelen “Büyük İstanbul Depremi” ile ilgili konuşan Görür, “Beklediğimiz İstanbul depreminde Marmara sahillerinin çoğu 9 şiddetinde etkileniyor” dedi.

Meydana gelecek olan depremde Tuzla ve Yeniköy’de 7 şiddetindeki depremin 9 şiddetindeki gibi etkileneceğini söyleyen Görür, “2000 yılında bu çalışmaları yaptı Okan Tüysüz hocamız. 9 şiddetinde ekleniyor sahile yakın kesimler. Hem Anadolu Hem Avrupa yakasında deniz kıyısına yakın semtler etkilenecek. Bazı yerlerde bu şiddet 8 olabilir” dedi.

Görür sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem değerlendirmesini yaptığımız zaman genellikle sahilden 10 km içe kadar olan kısımların hassas bölge olduklarını düşünüyoruz. Kırılan fay hattının 10 veya 20 km kuzeyi ve güneyi olarak hesaplıyoruz.”