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Gündem İstanbul’da nerede trafik var? İstanbul yol durumu UYM canlı
Gündem

İstanbul’da nerede trafik var? İstanbul yol durumu UYM canlı

Meteoroloji’nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı başladı. İstanbul Valiliği’nden peş peşe son dakika açıklaması yapılarak vatandaşlara kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Peki İstanbul’da nerede trafik var?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 09:05:00 -
İstanbul’da nerede trafik var? İstanbul yol durumu UYM canlı

Türkiye hafta sonu soğuk ve karlı havanın etkisine giriyor. İstanbul’da günlerdir 20 dereceyi aşan hava sıcaklığının karla birlikte 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Uzmanlar kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış uyarısı yapıyor. Sabah saatlerinde İstanbul’a beklenen kar yağmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

İstanbul’da nerede trafik var?

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve yağmurun etkisiyle birlikte trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı. 

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