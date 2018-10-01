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İstanbul'da nefes kesen 'torbacı' operasyonu! Suçüstü enselendiler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gelen ihbar üzerine bir binaya operasyon düzenleyen nasrkotimler, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 torbacıyı suçüstü yakaladı. Üst araması yapılan torbacıların birinin üzerinden çok miktarda eroin ele geçirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:43
İstanbul'da nefes kesen 'torbacı' operasyonu! Suçüstü enselendiler

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de 2 torbacının uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, fiziki ve teknik takiplerin ardından ticaretin yapılacağı Çağlayan Akın Sokak’a geldi. Ticaretin gerçekleşeceği bilgisi üzerine binaya gizlenen timler, bir süre şahısların gelmesini bekledi. Kısa bir süre sonra şahısların binaya giriş yaptığını fark eden polis, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı.

Suçüstü yakalandılar

Operasyonda timler, ticareti gerçekleştiren 2 torbacıyı ve maddeleri satın alan bir şahsı kaçmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen torbacıların üst aramaları yapıldı. Aramalarda şahsın cebinden şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır çok miktarda eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Nefes kesen operasyon

Kameralara yansıyan görüntülerde, torbacılar binaya giriyor. İçeride ticareti yapan şahıslar ardından dışarıya çıkıyor. Binada gizlenen timler kaçmaya çalışan şahısları kıskıvrak yakalıyor. Yere yatırılan şahısların üst araması yapılıyor. Ardından şahıslar kelepçelenerek götürülüyor.

Uyuşturucu içenin başı dik durmaz

Aramaların ardından gözaltına alınan şahıslar tek tek kelepçelendi. Şahıslardan biri işlemleri yapılmak üzere götürüleceği esnada başını kaldırmak istedi. Ancak operasyondaki bir polis memuru, “Uyuşturucu içenin başı dik olmaz” diyerek torbacının başını kaldırmasına izin vermedi. Bu şekilde araca sokularak Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülen torbacıların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.

Cezaevine gönderildi

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir AVM’de özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Adem A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu maddeyi satın alan Soner O.’ya ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:43
  1. İstanbul
  2. Kağıthane
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Torbacı
  5. torbacı operasyonu
  6. Suçüstü yakalandılar

YORUM YAZ

  • dursundursun10 dk önce
    bence yakalanana elindeki uyuşturucu kendine altın vuruş gibi içirilmeli veya gözleri önünde kendi çoluk çocuğu eşine verilmeli temizlik
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş33 dk önce
    bunlar çok önceleride temizlenebilirdi. devlet gevşekl davrandı. hırsız polis ortak misalitorbacı polis ortak çalışıyorlardı. baktılar iş sıkı biraz göz boyama yakalaması yapıyorlar. yoksa hepsini biliyor devlet. yargının içide lşeş gibi kokuyor. yeni kanunlar yapıp yargı ve emniyettteki fatşçular temizlenmedikçe bu ülkeye demokrasi gelmeyecek. adaleş MÜLKÜN paranın temeli olmaktan çıkartılıp güçlü vede zenginin değil haktan yana taraf olup , haklının kazandığı kurumlar olmalıdır. hakimleride çok sıkı denetleyin.
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