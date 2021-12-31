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Yerel İstanbul’da narkotik polisi rekora imza attı
Yerel

İstanbul’da narkotik polisi rekora imza attı

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine karşı mücadele eden narkotik polisi, yılın son operasyonunda, rekor kırdı. Ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye'de ele geçirilen en yüksek metamfetamin yakalaması olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 16:35:00 -
İstanbul’da narkotik polisi rekora imza attı

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'de 5 adrese düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Baskın düzenlenen adreslerden birinin uyuşturucu çoğaltım merkezi olduğu öğrenildi. Baskında, 553 kilo 800 gram Metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen, 352 bin 120 lira, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 euro paraya da el konuldu.

Ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye'de ele geçirilen en yüksek metamfetamin yakalaması olduğu öğrenildi.

İstanbul Narkotik Polisinin 2 aylık takibiyle ele geçirilen MET, dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak biliniyor.

Metamfetamin ayrıca, en hızlı ölüme götüren uyuşturucu olarak da biliniyor.

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