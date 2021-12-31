İstanbul’da narkotik polisi rekora imza attı

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'de 5 adrese düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Baskın düzenlenen adreslerden birinin uyuşturucu çoğaltım merkezi olduğu öğrenildi. Baskında, 553 kilo 800 gram Metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen, 352 bin 120 lira, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 euro paraya da el konuldu.

Ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye'de ele geçirilen en yüksek metamfetamin yakalaması olduğu öğrenildi.

İstanbul Narkotik Polisinin 2 aylık takibiyle ele geçirilen MET, dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak biliniyor.

Metamfetamin ayrıca, en hızlı ölüme götüren uyuşturucu olarak da biliniyor.