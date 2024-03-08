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Gündem İstanbul’da “Narkoçelik-5” operasyonu! 4 ton 604 kilogram ele geçirildi
Gündem

İstanbul’da “Narkoçelik-5” operasyonu! 4 ton 604 kilogram ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-03-08 11:29:00 -
İstanbul’da "Narkoçelik-5" operasyonu! 4 ton 604 kilogram ele geçirildi

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkoçelik-5” operasyonunda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkoçelik-5” operasyonunda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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