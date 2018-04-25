İstanbul'da minibüs 20 metreden aşağı düştü!
İstanbul Kağıthane’de virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metreden aşağı düştü.25 Nisan 2018 Çarşamba 20:41
Kağıthane'de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
20 METREDEN 2 BİNANIN ARASINA DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metreden 2 binanın arasına düştü.
Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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