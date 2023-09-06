İstanbul’da meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece ve Başakşehir’de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bugün akşam saatlerinde başlayan ve Küçükçekmece ile Başakşehir’de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.
BAŞSAVCILIKTAN TAZİYE MESAJI
Başsavcılık açıklamasında “Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine de yer verildi.
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