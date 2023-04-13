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Yerel İstanbul'da metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı
Yerel

İstanbul'da metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 23:24:00 -
İstanbul'da metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs durağında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 3 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da metrobüs durağında iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında taraflardan biri diğerine "Sen bana niye öyle dedin" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce metrobüsteki vatandaşlar, kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçağını çıkararak hem kavga ettiği kişiyi hem de kavgayı ayırmak isteyen kişileri yaraladı.

Ekipler sevk edildi

Kavga nedeniyle metrobüs şoförü, Bayrampaşa durağında durdu. Vatandaşlar metrobüsü boşaltırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga nedeniyle bıçakla yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Saldırgan ise metrobüs durağında bulunan güvenlik tarafından yakalandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kavga anı kameraya yansıdı

Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine girdiği ve bıçakla saldırdığı anlar görülüyor.
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