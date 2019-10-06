İstanbul'da metrobüs kazası meydana geldi
İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüsün, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.06 Ekim 2019 Pazar 11:49
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Seferler normale döndü
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.
YORUM YAZ