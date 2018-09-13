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"İstanbul'da metro seferleri iptal edildi" iddiasına açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü-Yenikapı arası seferler yapılamayacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:11
"İstanbul'da metro seferleri iptal edildi" iddiasına açıklama geldi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler yapılamayacağı iddia edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka- Taşkışla Teleferik Hattı ve TF2 Eyüp-Pierre Loti Teleferik Hattı'nda herhangi bir değişiklik olmayacak.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ HABERLERİ ASILSIZ

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde yer alan, 'sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle metro seferleri iptal edildi' haberi asılsızdır. Sabah saatlerinde yağış nedeniyle metro seferlerimiz iptal edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 21:11
  1. İstanbul
  2. sel
  3. metro
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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