İstanbul’da metro sefer saatleri değişti mi? Metro sefer saatleri

Metro saatleri 2021, kadıköy-Tavşantepe metro saatleri, Üsküdar-Çekmeköy metro saatleri 2021 son güncellemeler ne oldu? İstanbul’da hangi metro hattında pazar günü sefer yok? İşte Metro çalışma saatleri 2021 güncel tarife saatleri. Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini duyurdu. Buna göre hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.

Bu saat aralıklarında sefer yapılacak hatlar şunlar:

İstanbul metro hatları

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

İstanbul Metro sefer saatleri

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği saat 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında saat 07.00-21.00 arasında işletme yapılacak.

Normalleşme takvimine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günü ise hatlar saat 06.00 ile 00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile çalışacak.

Belirtilen aralıkta sefer yapacak hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

İstanbul’da hangi metro hattında pazar günü sefer yok?

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, F1 Taksim-Kabataş füniküler, T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında ise pazar günü sefer yapılmayacak. Yapılan duyuruda vatandaşların pazar günleri kapalı hat güzergahlarında İETT araçlarını kullanabileceği belirtildi. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecek.