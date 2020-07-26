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Aktüel

İstanbul'da metro istasyonunun yürüyen merdivenine saçlarından sıkışan çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:42:56 -
İstanbul'da metro istasyonunun yürüyen merdivenine saçlarından sıkışan çocuk kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, metro istasyonunun yürüyen merdivenine saçlarından sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yakacık-Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nun iniş kısmıdaki yürüyen merdivene, 7 yaşındaki Berfin Demir, saçlarından sıkıştı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı merdivenden kurtardı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstasyon yürüyen merdiveni hizmete kapatılarak, bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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