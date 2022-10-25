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Yerel İstanbul'da metro hattının kablolarındaki yanma nedeniyle duran seferler yeniden başladı
Yerel

İstanbul'da metro hattının kablolarındaki yanma nedeniyle duran seferler yeniden başladı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Haliç istasyonu yakınında ray kablolarındaki yanma nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 14:34:00 -
İstanbul'da metro hattının kablolarındaki yanma nedeniyle duran seferler yeniden başladı

Haliç istasyonu yakınında rayların altındaki kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile Haliç Metro Köprüsü'ndeki dumanlara müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmayan Yenikapı-Taksim istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi hizmeti verildi.

Yapılan incelemenin ardından yaklaşık iki buçuk saat aksayan metro seferleri, normale döndü.

Bu arada Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu hesaptan ayrıca, seferlerinin yapılamaması nedeniyle sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlara, ring seferlerinin konulduğu bilgisi verildi.

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