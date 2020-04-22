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İstanbul'da mesai saatleri | İstanbul'da ramazan mesai saatleri

İstanbul’da mesai saatleri | Koronavirüs salgını ve ramazan dolayısıyla İstanbul’da memurların çalışma saatleri değiştirildi. Milyonlarca kişi “İstanbul’da mesai saatleri kaç?” , “Memur mesaileri saat kaçta başlıyor?” , “İstanbul memur çalışma saatleri” konularını araştırıyor. İşte, İstanbul'da ramazan mesai saatleri…

2020-04-22 17:20:00 -
İstanbul'da mesai saatleri | İstanbul'da ramazan mesai saatleri

Koronavirüs salgınının yayılımının önüne geçmek için İstanbul’da mesai saatleri revize edildi. İşte, detaylar.

İstanbul'da mesai saatleri | İstanbul'da ramazan mesai saatleri

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Şehrimizde Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; İstanbul'da sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan pazartesi gününden, 27 Mayıs çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre, çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu belirtildi.

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