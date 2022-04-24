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Gündem İstanbul'da mesafeler kısalacak! Yüzde 70'i tamamlandı
Gündem

İstanbul'da mesafeler kısalacak! Yüzde 70'i tamamlandı

Yüzde 70'i tamamlanan "Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı Metro Hattı" ile "Bakırköy-Bağcılar-Kirazlı" arası 13,5 dakikaya düşüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 16:16:00 - 2022-04-24 16:17:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüzde 70'i tamamlanan "Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı Metro Hattı" ile "Bakırköy-Bağcılar-Kirazlı" arasının 13,5 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Yıl sonunda hizmete girecek

Hattın 2022 yılın sonunda hizmete açılması bekleniyor. Bakırköy-Kirazlı arası 13.5 dakikaya düşecek. 3 vesait ile 44 dakikaya gidilen Kirazlı-Halkalı-Marmaray ise 14 dakikaya düşecek.

Bunun yanında birçok entegre noktasıyla da İstanbul'da mesafeler kısalacak.

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