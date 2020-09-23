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Aktüel İstanbul'da lüks otomobillerden far hırsızlığı
Aktüel

İstanbul'da lüks otomobillerden far hırsızlığı

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:45:00 -
İstanbul'da lüks otomobillerden far hırsızlığı

İstanbul'da park halindeki lüks araçların farlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Soygun Bürosu Asayiş Şube Müdürlüğü, Eylül ayında Kadıköy ve Maltepe'de park halindeki lüks araçların farlarının çalınması ile ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polisin eşzamanlı operasyonunda farklı suçlarda kaydı bulunan şüpheli Ufuk T. (21) Umutcan İ. (21) ve Y. E. (21) yakalandı.

Emniyetteki eylemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y. E., savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, Ufuk T. ve Umutcan İ. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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