İstanbul'da kurnaz bir ev sahibinin oyununu savcılık emsal kararla bozdu

Ümraniye'de 62 yaşındaki Nejla S., 2021 yılının Kasım ayında Sıdıka B.'nin evini 3 bin 600 liraya kiraladı.

Geçen ekim ayına kadar da kirasını düzgün bir şekilde ödedi. Ancak 56 yaşındaki ev sahibi Sıdıka B. kiracısının 2023 yılının Ekim ayında sözleşmenin bittiğini belirterek banka hesabını kapattı.

Bunun üzerine ev sahibin başka bir IBAN numarasını bulan kiracı, ücreti oraya yatırarak ev sahibinin oyununu bozdu.

Ev sahibinin şikayeti üzerine kiracı Nejla S. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza attı. Şüpheli kiracı Nejla S.'nin kiracılık akdinin halen devam ettiğini belirten savcılık, ev sahibinin kiracısının zorda kalmasını sağlamak için banka hesabını özellikle kapattığını vurguladı.

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Kiracının ev sahibinin IBAN numarasını öğrenerek kira ücretini yatırmasının "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçunun unsurlarını oluşturmadığının altını çizen savcılık, "Ev sahibinin bahse konu olayda iyi niyetli olmadığı anlaşılmıştır" dedi.