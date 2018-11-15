İstanbul'da kritik operasyon! Sahte TSK kimlikleriyle PKK'lıları kaçırmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerle, hapis cezaları kesinleşen ve aranan firarileri ve bazı terör örgütü mensuplarını sahte kimlik ve sahte pasaportlarla yurt dışına kaçırdığını tespit etti.

Bin ile 3 bin dolar arasında değişen ücretler üzerinden insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekenin Bayrampaşa ve Zeytinburnu’nda belirlenen iki ayrı adresine eş zamanlı olarak geçtiğimiz hafta operasyon düzenleyen ekipler, matbaa olarak kullanılan adreslerin birisinde sahte kimlikler, evraklar ve sahte pasaportlar ele geçirdi.

Sahte TSK kimlikleri bulundu

Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya insan kaçırdığı belirlenen şebekenin 2 üyesinin gözaltına alındığı operasyonda, sahte kimlik ve pasaportların hazırlanmasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, sahte TSK kimlikleri de bulunduğu öğrenildi. Şebeke tarafından yurt dışına kaçırılması planlanan kaçaklara arama noktalarından rahat geçebilmeleri için hazırlandığı öğrenilen sahte TSK kimlik kartlarının yanı sıra, sahte TSK kimliği hazırlanmasında kullanılan çok sayıda hologramı da ele geçirildi.

Şebekeye yönelik çalışmalarını devam ettiren polis, firari 2 şebeke üyesinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, sahte kimliklerle yurt dışına kaçırılan kişilerin kimliklerine yönelik tespit çalışması da devam ediyor.