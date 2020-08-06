İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Çekmeköy'deki denetime Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile jandarma, polis ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim komisyonları katıldı.

İlçedeki işletmeleri denetleyen ekiplerce vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, vatandaşların yaz ve bayram rehavetine kapılmasının, vaka sayılarında hareketlenmeyi getirdiğini kaydederek, "Doktorların ne kadar özveriyle çalıştığını, sevdiklerimize virüs bulaştırma riskimizin olduğunu, bu nedenle ömür boyu vicdan azabı çekebileceğimizi unutmayalım. Hijyene, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ederek bu salgından kurtulacağız." dedi.

- Beyoğlu

Beyoğlu'nda Kaymakam Mustafa Demirelli ve Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerle İstiklal Caddesi'nde denetim yaptı.

Denetimlerde, esnafa ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarı yapıldı.

Emniyet ekipleri, çocuklara çikolata ikram etti.

- Sultanahmet

Sultanahmet Meydanı'nda görevli polis ekiplerince meydan ve etrafında bulunan kafeterya ve benzeri işletmelerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, işletmecilere ve vatandaşlara koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Maske takmayan vatandaşlar, güvenlik güçlerince uyarıldı.

Denetimler sırasında kafeterya ve iş yerleri çalışanlarınca, gelen müşterilerin maskesiz olarak ve ateşleri ölçülmeden içeriye alınmadığı gözlemlendi.

- Büyükçekmece



Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, zabıta ve polis ekipleriyle katıldığı denetimlerde, çalışma arkadaşlarından da sosyal mesafeye uymalarını istedi.

Esnafa ve vatandaşlara maske kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini anlatan Özel, maske takmayan vatandaşları da uyardı.

İş yerlerinde ateş ölçme cihazı bulundurulması ve Sağlık Bakanlığının 14 kural afişinin iş yeri girişine asılmasını isteyen Özel, eksiklerin temin edilmesini söyledi.

Mimaroba'daki Batıköy Durağı'nda toplu taşıma araçları kontrol edilirken, fazla yolcu alan şoförler de uyarıldı.

- Ataşehir

Ataşehir'de kaymakamlık koordinasyonunda zabıta, emniyet, ilçe sağlık, ilçe tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan ekipler, denetim yaptı.

Bu kapsamda konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafeterya, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah salonları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları, lunapark ve tematik parklar denetlendi.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda tedbirli olmalarını isterken, maskesini uygun şekilde takmayanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı.

- Bağcılar

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, polis ve zabıta ekipleriyle Güneşli ve Bağcılar meydanlarındaki iş yerlerini denetledi.

Lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafeterya, börek salonu, telefon bayinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş yeri ziyaret edildi.

Denetimlerde esnafın çoğunlukla hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Kurallara uymayan iş yeri sahipleri ise uyarıldı.

Zabıta ekipleri ve polis denetimlerini yaparken, halkla ilişkiler müdürlüğü ekipleri drone ile "Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım" şeklinde anonsu yaptı.

