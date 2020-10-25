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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 denetimleri
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 denetimleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Ekim'de 1135 açık alan ile 1958 iş yerinin denetlendiğini, 342 bin 103 TL ceza kesildiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:43:58 -
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 24 Ekim'de 1135 açık alan ile 1958 iş yerinin denetlendiğini, 342 bin 103 TL para cezası kesildiğini belirtti.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da 24 Ekim'de kamuya açık alanlarda yapılan denetimlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri aktardı:

"İstanbul'da 24 Ekim'de kamuya açık alanlarda bin 395 personel ile yapılan denetimlerde, 1135 açık alan (park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri, sahil), 1958 iş yeri denetlendi. 16 suç duyurusu, 216 uyarı, 262 idari işlem yapılarak, 342 bin 103 TL ceza kesildi."


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