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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 denetimi
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

Pendik'teki denetime Belediye Zabıta Müdürlüğünce eğitilen çocuk zabıtalar da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:36:27 -
İstanbul'da Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 denetimi yapıldı.

Pendik Kaynarca'daki denetime Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Cin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur'un yanı sıra Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce eğitilen çocuk zabıtalar da katıldı.

Denetimlerde işyeri sahiplerine maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, haftanın 2 günü denetim yaptıklarını belirterek, "Her seferinde görüyorum ki hakikaten esnafımız, hemşehrilerimiz gerekli önlemleri almış, maske, mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat ediyor." dedi.

Bugünkü denetimde çocuk zabıtaların da yer aldığına değinen Kaya, şunları söyledi:

"Toplumun her bir kesimini, denetimin bir parçası haline getirmeyi ve devletin dışında bir otokontrol gerçekleştirmeyi istiyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız, toplumun her bir kesimi, aldığı hizmette, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uymadığını denetlesin. Kurduğumuz bir ihbar hattı var. İhbarla ilgili sahada çalışan ekiplerimiz var, 7 gün 24 saat değerlendirmelerde bulunuyor. Gerekli uyarıları yapıyoruz, uyarıya rağmen hala denetimlerimizde eksiklik buluyorsak da idari para cezası kesme yoluna gidiyoruz."

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de son günlerde Türkiye'deki vaka artışlarının ilçeye de yansıdığını dile getirerek, "Son zamanlardaki denetimlerde vatandaşlarımız çok daha duyarlı hale geldi. Büyüklerimizin, zabıta ekibimizin eğittiği çocuklardan mesajı alarak çok daha dikkatli olmalarını sağlamak adına böyle bir denetim yapıyoruz." dedi.

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