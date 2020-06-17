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İstanbul'da koronavirüs sonrası görülmüştü! Yine kayboldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce alınan önlemler hava kirliliğini azaltmış, İstanbul'un Avcılar ilçelerinden Uludağ'ın zirvesi görünür hale gelmişti. Yeni normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla kilometrelerce ötedeki Uludağ manzarası da yine kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:49:00 - 2020-06-17 09:51:52
İstanbul'da koronavirüs sonrası görülmüştü! Yine kayboldu

Koronavirüs salgını sürecinde sokağa çıkan insan ve araç sayılarının azalması ve havanın temizlenmesiyle birlikte Avcılar Sahili’nden kilometrelerce ötedeki Bursa Uludağ’ın karlı zirvesi görünüyordu.

Yeni normalleşme ile birlikte dışarıdaki insan ve araç sayısının çoğalmasıyla manzara da kayboldu. Uludağ zirvesini artık göremediklerini ifade eden Batıkan Ayyıldız isimli vatandaş, “Sürekli gelip gidiyoruz buraya. Galiba hayat normalleşmeye başladı, arabalar fazlalaştı. O yüzden bende hava kirliliğine bağlıyorum. Biz buradan görüyorduk manzarayı çok net belli oluyordu. İnsanlar bence karantinayı bitirmişler o yüzden hava kirliliği devam ediyor” dedi.

Selim Özyüksel isimli bir diğer vatandaş ise, manzarayı net bir şekilde daha önceki günlerde gördüklerini söyleyerek, “Karantina olduğu dönemlerde net bir şekilde gözüküyordu ama şimdi insanların tüketime başlamasıyla birlikte artık manzarayı göremiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

İstanbul ilçeleri koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul ilçeleri koronavirüs yoğunluk haritası

Korona Virüs

İstanbul ilçeleri koronavirüs yoğunluk haritası

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