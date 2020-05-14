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Aktüel

İstanbul'da koronavirüs önlemleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:11:19 -
İstanbul'da koronavirüs önlemleri denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de meydanlar, caddeler, kamu kurumları, banka ve PTT şubesi önleri, market, manav, fırın, restoran ile kafeler, iş yerleri, semt pazarları ve toplu taşıma araçları ile ticari taksilerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için kontrollerini sürdürüyor.

İstek ve ihtiyaçları olan vatandaşların da yardım taleplerini yerine getirilirken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.

Küçükçekmece'de bir minibüsün içinde 18 yolcu bulunduğunu tespit eden ekipler, taşıma sınırının üzerinde yolcu alması nedeniyle şoföre Hıfzıssıhha Kanununca işlem yapıldı.


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