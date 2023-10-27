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Yerel İstanbul'da korkutan yangın: geri dönüşüm atölyesinde büyük patlama!
Yerel

İstanbul'da korkutan yangın: geri dönüşüm atölyesinde büyük patlama!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 18:10:00 - 2023-10-27 18:30:37
İstanbul'da korkutan yangın: geri dönüşüm atölyesinde büyük patlama!

İstanbul Bağcılar'da, faaliyet gösteren bir binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Herkesi şaşırttı.

Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada, atölyede yaşanan patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, atölyenin girişinde bulunan demir parmaklıkların patlamanın etkisiyle savrulduğu, atölyeden çıkan bir kişinin tutuşan kıyafetinin çevredeki kişilerce söndürülmeye çalışıldığı yer aldı.

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