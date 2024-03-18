  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da korkutan yangın: 19 kişi kurtarıldı
Gündem

İstanbul'da korkutan yangın: 19 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-18 13:21:00 -
İstanbul'da korkutan yangın: 19 kişi kurtarıldı

Bayrampaşa'da bulunan 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri 19 kişiyi kurtardı.

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken 19 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Saat 07.45 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üç koldan müdahalenin ardından yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

İzmir'de korkutan yangın
İzmir'de korkutan yangın

Aktüel

İzmir'de korkutan yangın
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şili’deki orman yangınında evler küle döndü
Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Dünya

Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Yangın çıkan dairede mahsur kalmışlardı: Çocuklar kurtarıldı
Yangın çıkan dairede mahsur kalmışlardı: Çocuklar kurtarıldı

Gündem

Yangın çıkan dairede mahsur kalmışlardı: Çocuklar kurtarıldı

4 katlı apartmanda yangın paniği
4 katlı apartmanda yangın paniği

Yaşam

4 katlı apartmanda yangın paniği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23